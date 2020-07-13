Горно-Алтайск, , 11:36 — REGNUM Одной из главных причин продолжающегося роста числа заражённых коронавирусом в Республике Алтай названо несоблюдением жителями масочного режима. Такой вывод сделал на еженедельном совещании глава региона Олег Хорохордин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

По его словам, маски не носят не только простые жители, но и продавцы в магазинах, кондукторы и водители общественного транспорта и другие. В итоге он констатировал, что усиление мер необходимо.

«Контроль за использованием средств защиты органов дыхания необходимо проводить ежедневно, постоянно, организовывать рейды. Иначе система здравоохранения Республики Алтай очень быстро может оказаться перегруженной», — отметил он.

Глава поручил подчинённым и главам районов усилить работу в этом направлении, добавив, что ношение масок является не рекомендацией, а обязанностью. Особое внимание, по словам Олега Хорохордина, уделят проверкам в популярных туристических местах.

Напомним, в республике с 3 июля стартовал туристический сезон. Как сообщало ИА REGNUM, с этого дня разрешено возобновить работу объектам туризма, а также заведения общественного питания при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Подробнее: В Горном Алтае стартовал туристический сезон

Читайте также: В Горном Алтае подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2