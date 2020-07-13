Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии после коронавируса выздоровели более 8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 8 тыс. 97 заболевших, в том числе за последние сутки — 24», — уточнили власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. 823 человек. 164 пациента скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

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