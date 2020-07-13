Чебоксары, 13 июля 2020, 11:36 — REGNUM Ситуацию с коронавирусом в Чувашии «удаётся держать под контролем», но при этом в республике «остро встаёт вопрос реабилитации, кто переболел» COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.
По словам руководителя республики, в Чувашии ситуация с распространением инфекции «идёт не в тех темпах, как хотелось бы многим, но в целом тренд идёт позитивный».
Она также акцентировал внимание на количестве выздоровевших, всего их более 3,2 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, чебоксарские врачи обращают внимание на, что «многим пациентам до сих пор трудно дышать при нагрузках». В столице Чувашии пациенты, которые переболели COVID-19, могут пройти курс реабилитации на базе больницы имени П. Н. Осипова.
Напомним, на 13 июля в Чувашии подтверждено 5886 случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение 2635 пациентов с COVID-19. Всего выздоровели 3205 пациентов.
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