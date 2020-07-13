Чебоксары, , 11:36 — REGNUM Ситуацию с коронавирусом в Чувашии «удаётся держать под контролем», но при этом в республике «остро встаёт вопрос реабилитации, кто переболел» COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

По словам руководителя республики, в Чувашии ситуация с распространением инфекции «идёт не в тех темпах, как хотелось бы многим, но в целом тренд идёт позитивный».

«Удаётся держать ситуация под контролем… Если не будем ослаблять внимание, то дойдём до уровня, когда вернёмся к привычному формату жизни и отменим решение о режиме повышенной готовности. Но внимательность и вопросы личной безопасности актуальны будут всегда», — подчеркнул Олег Николаев.

Она также акцентировал внимание на количестве выздоровевших, всего их более 3,2 тыс. человек.

«Остро встаёт вопрос реабилитации тех, кто переболел. Знаю, что минздрав эту работу начал и определил учреждения, где будут заниматься. Прошу посмотреть шире: реабилитационные возможности предусмотреть не только в системе государственных учреждений здравоохранения, но и в частных клиниках через систему обязательного медицинского страхования», — поручил врио главы Чувашии министру здравоохранения республики Владимиру Степанову.

Как сообщало ИА REGNUM, чебоксарские врачи обращают внимание на, что «многим пациентам до сих пор трудно дышать при нагрузках». В столице Чувашии пациенты, которые переболели COVID-19, могут пройти курс реабилитации на базе больницы имени П. Н. Осипова.

Напомним, на 13 июля в Чувашии подтверждено 5886 случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение 2635 пациентов с COVID-19. Всего выздоровели 3205 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Чувашии выявлены 56 носителей коронавируса