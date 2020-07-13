Магас, , 11:35 — REGNUM Владелец автомойки в Ингушетии признал свою вину и готов оказать помощь ребенку, которого ударило током на территории его предприятия. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили 13 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, автомойка работала при отсутствии заземления электрического оборудования, что стало причиной несчастного случая, в котором пострадал 11-летний ребенок.

«Мужчина полностью признал свою вину, выразил сожаление о случившемся и готовность в полном объеме возместить вред, причиненный потерпевшему», — говорится в сообщении следственного органа.

В ведомстве также отметили, что до устранения нарушений техники безопасности автомойка закрыта. Следственный комитет инициировал проверки на автомобильных мойках региона для предотвращения подобных несчастных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на автомойке в городе Сунжа произошел 6 июля. В больницу доставили несовершеннолетнего с электротравмой.

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