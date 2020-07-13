Тюмень, , 11:34 — REGNUM В Тюменской области за минувшую неделю не зарегистрировано новых групповых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

На контроле надзорного ведомства остаётся пять ранее выявленных очагов заражения SARS-CoV-2, где зарегистрировано 107 случаев и выявлено более 1,3 тыс. контактных лиц. Все контактные лица обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и принимать назначенные врачом профилактические препараты, отметил Александр Летюшев.

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.