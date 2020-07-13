Псков, , 11:32 — REGNUM В Псковской области за сутки число выздоровевших вновь превысило число заболевших — 32 против 12. Об этом 13 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Согласно официальным данным регионального оперативного штаба, на данный момент в области проведено 53 870 исследований тестов на коронавирусную инфекцию, из них 322 — за последние сутки.

Всего с начала пандемии подтверждено 3259 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 за последние сутки. Выздоровело 1548, это на 34 человека больше, чем сутками ранее. 36 человек умерли, новых летальных случаев не зафиксировано.

Согласно официальным данным статистики, самая тяжелая ситуация по заболеваемости продолжает сохраняться в двух крупных городах региона: Псков (966) и Великие Луки (655), а также в районах: Псковский (267), Островский (237), Великолукский (169), Порховский (138), Невельский (111).

Менее напряженная, но не менее сложная обстановка также наблюдается в районах: Дновский (98) Плюсский (96) Гдовский (72), Новосокольнический (61), Дедовичский (43), Струго-Красненский, Печорский (41), Палкинский (39), Опочецкий (38), Бежаницкий (35), Куньинский (29), Красногородский и Себежский (22), Новоржевский (20), Усвятский (18), Пыталовский (16).

Более благоприятная обстановка по количеству заболевших сохраняется в районах: Локнянский (10), Пушкиногорский (9) и Пустошкинский (6).

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