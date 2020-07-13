Красногорск, , 11:28 — REGNUM За последние сутки в Московской области выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июля сообщили в оперативном штабе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подмосковье опустилось на девятое место по количеству выявленных заражений за сутки среди регионов России. В числе лидеров: Москва — 672 случая, Санкт-Петербург — 291, Ханты-Мансийский АО — 270, Алтайский край — 235, Свердловская область — 218, Нижегородская область — 212, Ямало-Ненецкий АО — 205, Иркутская область — 203.

Днем ранее, 12 июля, в Московской области было выявлено 197 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 322 человека, скончались 6.

За весь период в Московской области, по данным оперативного штаба Московской области, выявлено 60 492 случая, выздоровели 41 289 человек, скончались 1 002 человека.

Всего в России на 13 июля выявлено 733 699 случаев заболевших Covid-19, 504 021 человек выздоровел, 11 439 летальных исходов.