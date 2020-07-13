Джакарта, , 11:28 — REGNUM В исследовательском центре Alvara заявили, что пик интернет-активности в Индонезии приходится на вечер, сообщает Antara.

«Лучшее время — 20:00 часов вечера», — заявил генеральный директор исследовательского центра Alvara Хасануддин Али в Джакарте.

По данным исследования, 86,5% жителей Индонезии используют интернет для обмена сообщениями, 80,5% сидят в интернете, 70,3% — в социальных сетях, 55% просматривают видео и 53,8% отправляют электронные письма по почте.

Кроме того, 44,6% жителей страны делают покупки через интернет, 40,4% совершают онлайн-платежи, 29,9% слушают музыку, 28,6% играют в онлайн-игры или проходят онлайн-обучение, 16,0% читают книги.

Расходы на интернет также увеличились на 2% по сравнению с 2019 годом.

«Потребление интернета увеличилось во много раз. Люди, которые пользуются интернетом более 7 часов в день, составляют 48,7%», — отметил Хасануддин Али.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии стремится к инвестиционным возможностям и торговому сотрудничеству со странами в Тихом океане.

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