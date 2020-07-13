Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждён один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 июля.

Уточняется, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 59-летняя женщина. У неё имелись сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Таким образом, в Ростовской области за весь период пандемии скончались 164 пациента с COVID-19.

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