Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Казнь сторонника идеологии превосходства белой расы Дэниела Льюиса Ли, которая могла бы стать первым приведенным в исполнение смертным приговором в США с 2003 года, была отложена 10 июля вечером судьей федерального окружного суда Джейн Магнус-Стинсон. Об этом 12 июля сообщает американское издание The Washington Free Beacon.

Решение об откладывании казни было принято судьей после того, как семья трех жертв Ли — Уильяма и Нэнси Мюллер и их восьмилетней дочери Сары — сообщила, что пандемия коронавируса не позволит им присутствовать при казни.

При этом, такое постановление наносит удар по администрации президента США Дональда Трампа и по генеральному прокурору Уильяму Барру, которые с июля 2019 года работали над перезапуском механизма смертной казни в стране после 16-летнего перерыва, что позволило бы нынешнему главе государства показать, что его предвыборное обещание о жесткой борьбе с криминалом исполняется.

При этом на этой неделе назначены казни ещё двух преступников — Уэсли Айра Парки, изнасиловавшего и убившего 16-летнюю девочку, и Дастина Ли Хонкена, который застрелил пять человек.

Отметим, Дэниел Льюис Ли был приговорен к смерти еще в конце 90-х, однако в 2003 году исполнение всех смертных казней в федеральных тюрьмах США было приостановлено. При этом в 28 в тюрьмах, не относящихся к федеральным, смертные казни все равно приводятся в исполнение.