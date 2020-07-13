Смоленск, , 11:25 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Смоленской области, данные утром 13 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе с выздоровлением после коронавируса выписаны 27 человек. В то же время два человека с положительными тестами на инфекцию скончались.

Всего в Смоленской области за период с 28 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5108 человек, 2998 пациентов выздоровели. Жизни 78 пациентов спасти не удалось.