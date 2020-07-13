Тбилиси, , 11:27 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом в Грузии, выявленные в течение последних суток, ввезены из других стран. Об этом 13 июля сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Все девять новых случаев — везенные, то есть, импортированные. Все они были диагностированы в карантинном пространстве», — рассказала врач.

Она добавила, что пятеро из числа тех, у кого выявили SARS-CoV-2, являются дальнобойщиками.

Напомним, в Грузии на 13 июля выявлено 995 случаев заражения коронавирусом. В 86% из них пациенты победили инфекцию. Всех, кто прибывает из-за границы, помещают в карантин. В последнее время в стране SARS-CoV-2, в основном, выявляют в карантинном пространстве.

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