Севастополь, , 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 13 июля зарегистрированы десять новых случаев заболевания COVID-19. Восемь из них приехали в Севастополь из других регионов России, двое — местные жители. Все контактировали с заболевшими ранее людьми», — говорится в сообщении.

Всего с 27 марта в Севастополе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 281 человека. Выздоровели 210 человек, пять человек скончались. В стационарах города остаются 57 пациентов.