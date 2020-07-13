Пермь, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, от коронавирусной инфекции скончались четыре пациента, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства жертвами болезни стали пациенты в возрасте 35, 69, 70 и 74 лет.

С начала пандемии в регионе выявлено 4 4 74 случая заражения коронавирусом. Скончались 163 пациента: 98 — от COVID-19, еще 65 — от сопутствующих заболеваний.

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