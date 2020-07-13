Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Грузия с 13 июля официально отменила запрет на авиасообщение с Мюнхеном, Парижем и Ригой. Соответствующее постановление правительства Грузии о внесении изменений в принятое 23 мая постановление «Об утверждении правил изоляции и карантина» было опубликовано в Законодательном вестнике Грузии 10 июля и вступило в силу с сегодняшнего дня.

Решение о возобновлении сообщения с 5 государствами ЕС (Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией), которые ввели для граждан Грузии аналогичные условия посещения своих стран, правительство Грузии приняло на заседании 7 июля. Но до возобновления регулярного авиасообщения предстоит пройти определенные процедуры.

Согласно постановлению, частота авиарейсов будет установлена индивидуально, по договоренности с Агентством гражданской авиации и министерством экономики и устойчивого развития Грузии. На данном этапе известно, что предварительная договоренность достигнута пока только с немецкой Lufthansa, продолжаются переговоры о возобновлении полетов с Air France и Air Baltic.

Граждане этих 5 стран ЕС смогут приезжать в Грузию без прохождения обязательного 14-дневного карантина, с предварительным заполнением специальной анкеты, где они должны указать историю своих путешествий за предыдущие 14 дней. В случае, если эти граждане в течение предыдущего периода посещали опасные с точки зрения коронавируса страны, они должны будут пройти в аэропорту обязательное тестирование. Тестирование пройдут и те пассажиры, у которых при пересечении границы Грузии будет зафиксирована температура выше 370С.

Для граждан Грузии, которые воспользуются снятием запрета и посетят эти 5 стран ЕС, по возвращении на родину будет обязательно прохождение 2-недельного карантина. Такое требование в правительстве Грузии объясняют тем, что иностранные гости в стране будут контактировать с ограниченным числом людей, и установить их контакты в случае заражения коронавирусом специалистам будет не трудно. А граждане Грузии обычно контактируют с большим количеством людей и представляют, по оценке правительства, большую с точки зрения распространения вируса опасность.

Требование обязательного 14-дневного карантина будет действовать в Грузии для гостей из других, не открывших безусловно свои границы для Грузии стран, а также для прибывающих с деловыми визитами иностранцев. Иностранные граждане будут оплачивать расходы на содержание в карантине за свой счет.