Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В Свердловской области за 12 июля обнаружено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

В Екатеринбурге диагноз COVID-19 подтверждён у 137 граждан. Также случаи имеются в Алапаевске, Богдановиче, Верхней Пышме, Артёмовском и Ачитском городских округах, Верхотурье, Нижней Салде, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Первоуральске, Каменске-Уральском, Ревде, Каменском районе, Ирбитском районе, Кировграде, Нижнем Тагиле, Североуральске, Нижнесергинском районе, Серове, а также Туринском городском округе.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 127 случаев коронавируса. 163 пациента скончались от ковида.