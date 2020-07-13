Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM За истекшие сутки на территории Нью-Йорка впервые за четыре месяца не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента. Об этом 13 июля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на департамент здравоохранения города.

При этом первый пациент скончался от COVID-19 в Нью-Йорке 11 марта, и с 13 марта в городе каждый день регистрировались летальные исходы от данного заболевания.

Также указывается, что 10 июля в городе было отмечено два предполагаемых, но не подтвержденных случая смерти от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Украины случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа увеличилось на 612 и стало превышать 54 тысячи.