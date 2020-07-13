Черкесск, , 11:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создан новый благотворительный фонд «Моя Карачаево-Черкесия». Инициатива его создания принадлежит рабочей группе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет глава субъекта Рашид Темрезов.

За месяц его работы собрано уже почти 3 млн рублей. На эти средства оказана помощь 1700 семьям, оказавшимся в тяжелом положении. Им предоставлены продуктовые наборы. Денежные средства фонд также направил на оплату курсов массажа для больных детей и покупку функциональной медицинской кровати для пациентки с инвалидностью.

По словам директора благотворительной организации Руслана Чеккуева, фонд работает на средства, предоставленные благотворителями из числа простых граждан и юридических лиц. В планах фонда осуществлять помощь не только пострадавшим в период пандемии коронавируса, но и гражданам, которым вообще нужна помощь, в том числе одаренным детям и творческой молодежи, ветеранам. Средства фонда будут также направляться не только на благотворительные деятельность, но и на охрану и защиту природы, на развитие социального предпринимательства.