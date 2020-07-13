Красноярск, , 11:07 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в региональном оперштабе.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 13 июля коронавирус выявлен у 10 628 человек. 6811 человек уже вылечились (+119 за сутки). За весь период в крае скончались 232 пациента с коронавирусом (+0 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 58 муниципальных образованиях Красноярского края.

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