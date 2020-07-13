Ульяновск, , 11:06 — REGNUM В Ульяновской области за сутки официально выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 13 июля, в Ульяновской области в условиях пандемии официально подтверждено 7162 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 111. Продолжают 2843 пациента с COVID-19.

Всего в регионе выздоровели 4266 пациентов с коронавирусом, в том числе за сутки выписаны 12 человек.

Новых летальных исходов нет. Напомним, в Ульяновской области в результате заболевания COVID-19 скончались 53 человека.

Отметим, что в перинатальном центре «Мама» областной детской клинической больницы проводятся противоэпидемические мероприятия в связи с обнаружением после выписки у одной из беременных коронавируса. Министерством здравоохранения издано распоряжение по временной маршрутизации беременных женщин и рожениц в другие роддомы.

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