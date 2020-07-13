Оренбург, , 11:04 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 13 июля, референс-центр подтвердил 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, с начала пандемии в области провели 292,8 тыс. лабораторных исследований, показатель на 100 тыс. населения составил 228.

На сегодняшний день в Оренбуржье выявлено 4 910 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 3 530 пациентов, скончались 28 человек.

Напомним, в регионе с середина июня ухудшается эпидситуация, связанная с распространением коронавируса. Наблюдается ежедневный рост числа выявленных носителей SARS-CoV-2. В Орске COVID-центр, который открылся 2 июля на базе горбольницы № 4, в первые три дня на 85% заполнил свой коечный фонд.

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