Бузулукский район, , 10:59 — REGNUM На западе Оренбургской области два села снова закрыты на карантин из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу, сообщает Управление Роспотребнадзора.

Ограничения ввели на территории Проскуринского и Колтубановского сельсоветов Бузулукского района. Согласно распоряжению главы муниципального образования, карантин действует с 10 по 24 июля.

Напомним, что ранее карантин в двух сельсоветах района вводили с 12 по 25 мая.

Добавим, с середины июня в Оренбургской области наблюдается тенденция по ухудшению эпидобстановки, связанной с заболеваемостью COVID-19.

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