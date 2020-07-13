Краснодар, , 10:58 — REGNUM 64 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 13 июля в региональном оперативном штабе. Самому младшему из пациентов — один год, самому старшему — 73 года.

«В краевой столице заболели 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Шесть случаев подтверждено в Сочи, пять — в Белореченском районе, среди них 4-летний ребенок. По четыре заболевших в Армавире, Славянском и Отрадненском районах. По три — в Кущевском, Кавказском и Северском районах, где также заболел годовалый ребенок», — уточнили в оперштабе.

Всего на территории Краснодарского края за период пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 6785, 5699 выздоровели, 88 скончались. На данный момент в тяжёлом состоянии в краснодарских больницах остаются 18 пациентов: 15 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.