Чебоксары, , 10:57 — REGNUM В Чувашии выявлено за сутки 56 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 13 июля, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 5886 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 56. Продолжают лечение и находятся под присмотром врачей 2635 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 3205 пациентов с коронавирусом, в том числе за сутки выписан 21 человек. Новых летальных исходов нет, всего в результате заболевания COVID-19 в Чувашии скончались 46 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах пациенты, которые переболели COVID-19, могут пройти курс реабилитации после перенесения новой коронавирусной инфекции. На базе больницы имени П. Н. Осипова для них организован курс по восстановлению здоровья. Врачи обращают внимание на, что «многим пациентам до сих пор трудно дышать при нагрузках».

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