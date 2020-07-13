Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Американская актриса и фотомодель Келли Престон, являвшаяся супругой известного голливудского актера Джона Траволты, скончалась на 58-м году жизни от рака груди. Об этом 13 июля сообщил супруг покойной на своей странице в соцсети Facebook.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что моя красавица-жена Келли проиграла в двухлетнем сражении с раком груди», — написал в своем сообщении Джон Траволта.

Также он отметил, что Престон смело сражалась с заболеванием и ее поддерживали очень многие.

Кроме этого, овдовевший актер поблагодарил медицинских работников, оказывавших помощь покойной, а также друзей и всех, кто не остался в стороне.

Напомним, американской актриса Келли Престон стала известна благодаря своему исполнению ролей в фильмах «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Беги» и других.