Москва, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории России было выявлено 6 537 новых подверженных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 733 699.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в России от COVID-19 скончались 104 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 11 439.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране 504 021 человек вылечился от COVID-19, 2 960 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 275 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.