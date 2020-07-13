Майкоп, , 10:57 — REGNUM Трое бывших полицейских осуждены в Адыгее за попытку получить взятку от местного жителя. Суд признал их виновными в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Осуждены бывший оперуполномоченный уголовного розыска МВД по Тахтамукайскому району Адыгеи Азмет Бешкок, экс-помощник оперативного дежурного Адам Нехай и бывший командир патрульно-постовой службы Адам Хачак.

Установлено, что в августе 2017 года полицейские предложили местному жителю за 50 тыс. рублей избавить его от уголовного преследования по заявлению об угрозе убийством и вымогательстве. Однако за несколько дней до этого по результатам доследственной проверки уже было принято решение об отказе в возбуждении против него уголовного дела.

О вымогательстве со стороны сотрудников полиции мужчина сообщил в правоохранительные органы. В том же месяце полицейские дважды встретились с заявителем и получили от него сначала 10 тыс. рублей, а затем — оставшуюся часть взятки. При второй встрече злоумышленники были задержаны.

Бешкоку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 70 тыс. рублей. Нехай и Хачак получили по два года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.