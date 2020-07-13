Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 10:54 — REGNUM За прошедшие сутки в регионе выявлено еще 47 носителей SARS-CoV-2, кроме того, зафиксировано еще два летальных случая. Об этом 13 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
С учетом новых данных в Ленобласти за всё время пандемии зафиксировано 5084 случая заражения SARS-CoV-2.
Выздоровели за это время 4261 человек, в том числе семь человек — за последние сутки.
Список летальных исходов за сутки не увеличился и составляет 39 случаев смерти жителей Ленинградской области.
В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.
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