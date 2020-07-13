Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Петербурге коронавирус подтвердили у еще 291 жителя за последние сутки. Об этом 13 июля сообщает оперативный штаб.

Это немного меньше, чем выявляли в сутки в последние дни на прошлой неделе, когда максимум составил 300 новых носителей за 24 часа. Темпы прироста увеличивались с 29 июня.

Всего за время пандемии в городе вирус выявили у 27 тыс. 861 человека. Выздоровели за это время 21 тыс. 385 человек, из них 152 за последние сутки.

В России за день зафиксировали 6 тыс. 537 случаев заражения, всего в России — 733 тыс. 699 случаев в 85 регионах.