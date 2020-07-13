Красногорск, , 10:42 — REGNUM Неделя с 13 по 19 июля в Московской области будет дождливой. По прогнозу синоптиков, ни дня не будет без осадков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по информации Гидрометцентра России, 13 и 14 июля возможны грозы, усиление ветра, температура воздуха днем прогреется до 21−26 градусов по Цельсию, ночью — 13−17.

Всю неделю будет облачно, со среды по воскресенье также ожидаются дожди. 17, 18 и 19 июля температура воздуха днем превысит отметку в 20 градусов. Самая холодная ночь, по данным Гидрометцентра, будет с четверга на пятницу, температура опустится до 9 градусов по Цельсию.