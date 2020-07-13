Пенза, 13 июля 2020, 11:07 — REGNUM Пензенский перинатальный центр на базе областной больницы имени Николая Бурденко возобновил подписание обменно-уведомительных карт на родоразрешение. Сообщение об этом опубликовано в Instagram медучреждения.
Обменная карта — медицинский документ беременной и родильницы, в котором фиксируют течение беременности и роды. В условиях распространения коронавирусной инфекции беременным разрешили не приходить для подписания карты, а делегировать эту задачу родственнику или иному представителю.
Представителя беременной принимают строго по предварительной записи при наличии у него защитной маски и перчаток.
Плановый медицинский приём пациенток перинатальный центр ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» возобновил с 8 июня.
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