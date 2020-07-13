Москва, , 10:42 — REGNUM Потренироваться на свежем воздухе можно в 23 парках департамента культуры Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа тренировок в столичных парках очень разнообразна. В нее входят как уже привычные фитнес-направления, например, аэробика и стретчинг, так и необычные. Это, к примеру, танцевальный фитнес и бокс. Присоединиться к занятиям могут все независимо от уровня подготовки», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

На занятия аэробикой можно попасть в Измайловском парке. Там они проводятся каждый день, кроме понедельника, в 18:00 по будням и в 17:00 по выходным. Улучшить растяжку можно в парке «Северное Тушино». Тренировки по стретчингу проходят там каждую среду в 18:30. В парке «Кузьминки» организованы тренировки по бегу. Они проходят каждый понедельник в 18:00. Для участия в некоторых тренировках требуется предварительная регистрация.

Также в парках столицы можно записаться на тренировки по танцевальному фитнесу, легкой атлетике, боксу, дыхательной гимнастике и многим другим видам спорта. Информацию о занятиях можно найти на официальных сайтах, а также на сайте мэра Москвы.