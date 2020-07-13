Курган, , 10:39 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из них в Кургане подтверждено 36 положительных теста, в Шадринске — семь. По выздоровлению за последние сутки из медучреждений региона выписан 21 человек.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 13 июля выявлено 1 490 заразившихся SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1 360 жителей региона, в том числе 1345 — контактные с заболевшими COVID-19.