Челябинск, , 10:39 — REGNUM В Челябинской области за 12 июля стало известно о смерти ещё трёх пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Как и в предыдущие дни, от COVID-19 скончавшихся нет, все умерли от других причин. У 85-летней женщины был атеросклеротический кардиосклероз, у 71-летней — сахарный диабет и ишемическая кардиомиопатия, а у 70-летней — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

За весь период пандемии на Южном Урале от ковида умерли 85 человек. А ещё 104 скончались от других заболеваний.