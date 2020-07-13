Ново-Огарево, Московская область, , 10:36 — REGNUM Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил, что необходимо создать возможности для получения качественного образования, независимо от места проживания и уровня доходов. Путин добавил, что молодым людям нужно помочь «раскрыть свой дар, заложенный природой талан».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Владимир Путин заявил, что России необходимо развивать собственные рейтинги вузов, в том числе в области культуры, так как международные рейтинги используются для конкуренции.

Читайте также: Путин связал международные рейтинги вузов с рыночной борьбой