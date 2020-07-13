Ново-Огарево, Московская область, , 10:28 — REGNUM Система медицинской помощи в России должна быть более гибкой и устойчивой для реагирования на возникающие угрозы. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Читайте также: Голикова: система здравоохранения РФ готова к появлению коронавируса

Глава государства призвал усовершенствовать систему медпомощи в стране, чтобы реагировать на возникающие трудности. Российский лидер подчеркнул, что длительные ориентиры Российской Федерации остаются неизменными.

Также по теме: Медведев: нет системы здравоохранения, которая была бы готова к пандемии

«Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительный ресурс», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к жителям страны в июне 2020 года заявил о том, что российская система здравоохранения показала, что она может справляться с экстренными ситуациями,. Речь шла о пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал систему здравоохранения РФ готовой к экстренным ситуациям