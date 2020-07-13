Остин, США, , 10:22 — REGNUM В сеть выложили первые скриншоты шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Shadow Warrior 3. Они были опубликованы 12 июля на портале DSOGaming.

Разработчики также показали поклонникам серии первый трейлер нового Shadow Warrior, стоит отметить, что главному герою оставили его привычку бурно комментировать все происходящее на экране. Ранее разработчики пообещали, что третья часть игры переведёт франшизу на новый уровень.

Релиз Shadow Warrior 3 запланирован на 2021 год, создатели игры пока не назвали точную дату её выхода. Оригинальная Shadow Warrior вышла на ПК в мае 1997 года.

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