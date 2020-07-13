Москва, , 10:40 — REGNUM Анафилактическая реакция может убить любого человека, и подготовиться к этому нельзя. Об этом заявил врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Леонид Звонков изданию «Вечерняя Москва».

Чаще всего вызывают анафилактический шок такие мощные аллергены, как арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки. При этом человек может не знать, как отреагирует на аллерген его организм.

Спасти человека при анафилактическом шоке может инъекция адреналина, для этого в России и за рубежом продают препарат-автоинъектор, похожий на ручку с иглой.

Врач скорой помощи Михаил Коневский добавил, что быстрая реакция, известная как отёк Квинке, проявляется отёком гортани, удушьем, падением давления. Если под рукой нет гормональных препаратов, спасти человека нельзя.

«Человек может всю жизнь принимать анальгин, а на 101 таблетку у него будет анафилактический шок», — поясни врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее невеста скончалась на собственной свадьбе в Москве, предположительно, от анафилактического шока.

Читайте также: Стала известна причина смерти невесты на свадебном банкете в Москве