Тбилиси, , 10:18 — REGNUM

За последние сутки в Грузии подтверждено 9 новых случаев коронавируса, а общее число достигло 995 человек. Обновленные данные появились на официальном сайте https://stopcov.ge/

Число выздоровевших в сравнении с предыдущим днем не изменилось и по-прежнему составляет 857 человек. За весь период распространения вируса в стране от вызванных им осложнений погибли 15 пациентов.

В режиме карантина содержится 5001 человек, в стационарах под наблюдением остаются 219 пациентов.

Графа граждан Грузии, заразившихся коронавирусом за рубежом и доставленных на лечение на родину, два дня назад выросла с 3 до 31 человека. Ее пополнили 28 грузинских военнослужащих, у которых коронавирус был выявлен в Афганистане, где они несли службу в составе контингента НАТО. Они проходят лечение в Горийском военном госпитале.