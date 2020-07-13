Очёр, Пермский край, , 10:17 — REGNUM В Очере Пермского края ускорят работы по завершению строительных работ в здании детского сада. Поручение дал врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Если не до конца года, то в первом квартале следующего (2021) года этот детский сад нужно сдать», — сказал врио губернатора.

Стоит отметить, строительство детсада началось в 2014 году. Однако в проекте не учли системы вентиляции и пожарной безопасности. В результате для завершения строительства потребовался новый проект. Сегодня он готов на 80%.

На корректировку проекта из муниципального бюджета выделено более 2,8 млн рублей. В целом на строительство детсада из краевого и городского бюджетов направлено 92 млн рублей.

Новый детский сад рассчитан на 150 воспитанников. В Очере в местах в детском саду нуждаются 120 детей в возрасте с двух лет и 45 детей в возрасте с трех лет. С вводом в эксплуатацию социального объекта в городе решат проблему дефицита мест в детских садах.