Тула, , 10:14 — REGNUM Детские сады возобновляют работу в штатном режиме на территории Тульской области с 13 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий указ пописал 7 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Возобновить с 13 июля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования», — говорится в документе.

Для начала работы детские сады должны направить в региональный Роспотребнадзор уведомление о выполнении всех санитарных требований.

Детские сады открываются с соблюдением всех требований безопасности. Так, при приёме в группы детям будут измерять температуру, перед приёмом детей в помещениях детских садов провели дезинфекцию, игрушки будут дезинфицировать ежедневно. По рекомендации Роспотребнадзора, дети должны проводить максимальное количество времени на свежем воздухе.

Напомним, ранее детские сады в Тульской области работали лишь в режиме дежурных групп — ограничения были введены в связи с угрозой распространения коронавируса. В настоящее время Тульская область находится на втором этапе снятия ограничений.