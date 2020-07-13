Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры The Division 2 объяснили, почему геймеры находят в ней резиновых утят. Ролик с их пояснениями был опубликован 12 июля на YouTube-канале Ubisoft North America.

Дизайнер уровней Карен Стэнли сказала, что у программистов есть шутливый обычай, в рамках которого они пытаются решать свои проблемы, разговаривая с резиновой уткой. Однажды один из создателей игры разместил в ней гигантского резиного утёнка, чтобы он просто напоминал ему о том, что нужно что-то делать.

После этого другие последовали его примеру и стали прятать утят в различных местах. Стэнли призналась: она не знает точно, сколько ещё резиновых утят спрятано в The Division 2, но может сказать, что на сегодня игроки нашли не всех. Кроме того, в игре есть и другие «пасхалки» (скрытые отсылки).

The Division 2 — многопользовательская игра в жанре шутера (упор сделан на огнестрельное оружие) от третьего лица. Её релиз состоялся 15 марта 2019 года.

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