Пятигорск, Ставропольский край, , 10:27 — REGNUM Эммануэлевский парк в Пятигорске, которому почти два века, благоустраивается по программе комфортной городской среды. Здесь, в частности, установили скульптуры персонажей романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он отметил, что курортный Эммануэлевский парк создавался примерно в те годы, когда Михаил Лермонтов приезжал в Пятигорск и писал свой роман «Герой нашего времени» (1838−1840 годы). Большая часть действия произведения, напомним, происходит именно в этом городе.

«Герои романа шагнули со страниц книги и воплотились на аллеях Эммануэлевского парка в виде скульптур. Печорин, княжна Мэри и Максим Максимыч уже встречают отдыхающих. Скоро компанию им составит и Бэла», — написал Владимиров.

Губернатор отметил, что в парке происходят и другие перемены. Специалисты обустраивают новое покрытие аллей, обновляют ограждения, ремонтируют дорожки, ступени, подпорные стены