Абакан, , 10:09 — REGNUM Контроль соблюдения масочного режима усиливают в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.

Вопрос соблюдения масочного режима 13 июля рассмотрели на заседании оперативного штаба при правительстве. По итогам обсуждения было принято решение ужесточить мониторинг и контрольные мероприятия в общественном транспорте и на объектах торговли.

Обязательный масочный режим продлён в Хакасии до 9 августа. Однако, как подчеркнули в оперштабе, фиксируются массовые случаи его нарушении, в том числе это касается сферы торговли. Также фиксируются нарушения в общественном транспорте.

В республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что тенденции к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе пока не прослеживается. Среднесуточный темп прироста заболеваемости на минувшей неделе составил 1,7. Коэффициент распространения колебался от 0,9 до 1,5.

Эпидрасследования показали, что основными причинами распространения коронавируса являются нарушения или полное игнорирование масочного режима в общественных местах и режима дезинфекции на предприятиях и в учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 13 июля коронавирус выявлен у 2374 человек.

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