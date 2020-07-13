Благовещенск, , 10:08 — REGNUM Студентка Амурского государственного университета Алёна Комарова получила награду «Горячее сердце» за спасение утопающего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Саратовские школьники обнаружили кошелек с крупной суммой и вернули хозяйке

В прошлом году Алёна летом работала продавцом мороженного в парке «Дружба». В один из рабочих дней она увидела как в водоёме тонул мужчина. Практически не раздумывая она кинулась его спасать. Доплыв до тонущего, схватила его за руку и вытащила на берег. Как отметила сама Алёна, мужчина был плотного телосложения, ростом примерно 170 см. Затем спасённому оказывали помощь прибывшие сотрудники МЧС. Сама же спасительница, переодевшись в сухую одежду, продолжила работать.

«Позвольте вручить вам этот знак «Горячее сердце» за неравнодушие, за смелость, за то, чтобы в такой сложный момент нашли в себе силы, мужество оказать помощь утопающему человеку», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Алёна мечтает, получив специальность «Ракетные комплексы и космонавтика», получить рабочее место на космодроме Восточный.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Вольск Саратовской области двое школьников из отряда «Юный друг полиции» вернули потерянный кошелек с крупной суммой денег, а также документы хозяйке.