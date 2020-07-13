Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Петербурге резко упали объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе обследовали только 9 тыс. 621 человека, сообщает оперативный штаб. Это вдвое меньше, чем показатели прошлой недели.

На данный момент под медицинским наблюдением в городе находятся 1 тыс. 973 человека, из них 341 — в обсерваторе, 1 тыс. 068 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса обратился 221 житель, в экстренную службу по номеру 112 поступило 126 обращений. Из них 57 пришлось перенаправить скорой помощи, 25 — полиции.