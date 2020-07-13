Калуга, 13 июля 2020, 15:15 — REGNUM В Калужской области 22 августа в рамках автопробега «История малых рек» состоится флешмоб «Чистая Протва», сообщили корреспондент ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В мероприятии планируют принять участие сотрудники администрации Обнинска, Жуковского, Малоярославецкого и Боровского районов, а также водопользователи реки Протва. Чтобы исключить места массового скопления людей и соблюсти безопасную дистанцию, координаты организованных мест уборки будут размещены на официальных страницах профильного ведомства для регистрации и контроля количества участников на каждой точке уборки.
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