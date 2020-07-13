Магас, , 09:57 — REGNUM В Ингушетии прошли оперативные мероприятия в региональном отделении Фонда социального страхования. В ведомстве изымались документы в связи с возбужденным ранее уголовным делом в отношении Якуба Белхороева. Он, ныне депутат республиканского парламента, ранее возглавлял организацию, пишет ТАСС.

По данным информационного агентсnва, обыски прошли и в мэрии города Магаса, так как Белхороев с 2011 по 2014 годы занимал должность мэра столицы Ингушетии.

Напомним, на днях Якуба Белхороева арестовали по делу о растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Депутату парламента вменяют в вину присвоение около 19 млн рублей.

Как сообщили в СКР по РФ, Белхороев по поддельным документам получил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве. Такие же выплаты при его содействии получили его близкие и знакомые. Вместе с Белхороевым арестован Беcлан Тачиев, которого обвиняют в пособничестве в совершении одного из эпизодов преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат парламента Ингушетии Белхороев отправлен под арест