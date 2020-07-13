Петрозаводск, , 10:03 — REGNUM Количество жертв заболевания COVID-19 в Республике Карелия возросло до 11 человек. Также за сутки выявлено еще девять новых заразившихся коронавирусом. Об этом 13 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, от инфекции умерла 83-летняя жительница Петрозаводска, страдавшая серьезными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Если первые случаи заражения в нашей республике были связаны с возвращением жителей Карелии из-за границы и других регионов страны, то сейчас распространение вируса идет преимущественно за счет семейных и дружеских контактов. В результате мы видим, что увеличилось число больных пожилого возраста, у которых болезнь протекает очень тяжело из-за имеющихся хронических заболеваний», — резюмировал Парфенчиков.

На 11 июля в республике за время пандемии выявлено 1747 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, из них девять случаев за последние сутки. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса четыре зарегистрированы в Петрозаводске. В Беломорском районе в селе Сухое и Беломорске по одному, еще два в поселке Новое Машезеро. Также один новый случай зафиксирован в деревне Киндасово Пряжинского района.

Выписаны 970 человека, в том числе 20 человек за истекшие сутки. Всего проведено 92 632 исследования, что на 898 больше, чем сутками ранее. 883 человека находятся на карантине, при этом за сутки их число увеличилось на семь человек. Еще 15 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в регионе продолжает наблюдаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией. За это время было госпитализировано 871 человек, в том числе семь за сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 63 человека умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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