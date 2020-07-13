Воронеж, , 09:56 — REGNUM Детская оздоровительная кампания стартовала в Воронежской области с 12 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внёс губернатор Александр Гусев.

Работать смогут 23 стационарных лагеря на территории региона. В числе условий работы лагерей — не более 50% отдыхающих от проектной вместимости. При этом на территории Воронежской области всё ещё запрещена работа палаточных лагерей.

Всего в лагерях в Воронежской области смогут отдохнуть 4,5 тыс. детей, об этом ранее сообщил журналистам руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов. Открытие лагерей будет проводиться поэтапно, при этом смены будут длиться не обычные 21 день, а лишь 14 дней.

Меры безопасности при запуске лагерей в регионе называют беспрецедентными. В частности, на коронавиус будут протестированы все сотрудники лагерей. Детей тестировать не будут, однако для въезда понадобится справка об эпидокружении. Работать лагеря будут в режиме консервации: в течение смены ни сотрудники, ни дети не смогут покидать территории лагерей, родительские дни в этом году проводиться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 июля в Воронежской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 9399 человек (119 — за сутки), 8063 человека выздоровели. 83 скончались.